Gracyanne Barbosa e Belo dão entrevista reveladora a Gugu Liberato

Recentemente, o casal Belo e Gracyanne Barbosa recebeu em sua casa o apresentador Gugu para um papo descontraído e repleto de revelações. A conversa vai ao ar no programa desta quarta-feira, 20.

Na entrevista, Gracyanne conta, por exemplo, que já precisou dormir na rua quando chegou ao Rio de Janeiro, vinda do Mato Grosso. "Eu passei duas noites em uma praça", confessou a musa fitness, que comentou também as críticas negativas que recebe devido à sua forma física.

Já o cantor Belo falou sobre a transformação de seu corpo, ciúme e síndrome do pânico. "Você não consegue entender por que isso acontece, você não tem controle", disse o pagodeiro a Gugu. Os dois ainda participam do jogo "Eu Já, Eu Nunca", no qual vão revelar alguns segredos da intimidade do casal.

