Gracyanne Barbosa é barrada no programa de Fátima Bernardes

Gracyanne Barbosa foi pega de surpresa e ficou de fora do programa "Encontro com Fátima Bernades", da Globo, na última semana. De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, a moça tentou participar da atração junto com o marido, que foi convidado, mas foi impedida por Fátima.

O motivo alegado pela apresentadora e anfitriã seria que Gracyanne não fazia parte da pauta e que, por isso, não poderia sentar no sofá junto com os outros convidados.

O maridão, Belo, tentou forçar ainda mais a presença da moça ameaçando não se apresentar, mas a produção não se importou e disse que ele poderia ir embora também. O cantor, então, acabou voltando atrás e se contentou em aparecer sozinho.

Mico

Um dia antes, a ex-dançarina chegou a publicar em seu perfil no Instagram, uma montagem feita com o slogan do programa, avisando que estaria ao lado de Fátima. "Oi galera, amanhã temos um encontro marcado a partir das 10h45 da manhã no @programencontro com a querida @fbbreal quero ver todo #teamgracyanne assistindo e depois me falem se gostaram. A opinião de vocês é sempre importante pra mim!", escreveu na legenda.

Como não apareceu, os seguidores passaram ironizar o fato. "Infelizmente nao foi dessa vez", escreveu um internauta. "Cadê você no Encontro, mulher rs?", indagou um segundo. "Quem foi convidado para o programa foi o BELO e não o casal, por isso ela não participou", explicou outra.

Confira a publicação:

Oi galera , amanhã temos um encontro marcado a partir das 10h45 da manhã no @programencontro com a querida @fbbreal quero ver todo #teamgracyanne assistindo e depois me falem se gostaram , a opinião de vcs é sempre importante pra mim! #granoencontro #encontrocomfatimabernardes #vaiserdemais 🔝🔝🔝 Uma foto publicada por Gracyanne Barbosa (@graoficial) em Out 15, 2015 às 4:56 PDT

adblock ativo