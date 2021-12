Gracyane Barbosa mostra bumbum em selfie no espelho

A musa fitness Gracyane Barbosa movimentou o Instagram após postar uma foto na manhã desta terça-feira, 5. Na imagem, a modelo fez uma selfie no espelho da academia e usou uma legenda filosófica.

"É preciso coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença! #sejadiferente #todososoutrosjaexistem #façaadiferença #bumbumnanuca #teamgracyanne #BOMDIA", escreveu ela na legenda.

Gracyane usa as redes sociais para divulgar seus treinos diários. Recentemente ela fez uma postagem onde provou que, além de ser disposta, tem uma boa elasticidade. Na publicação, ela aparece fazendo exercício enpinando o bumbum com o corpo estendido no chão.

Uma foto publicada por Gracyanne Barbosa (@graoficial) em Jul 5, 2016 às 6:00 PDT

