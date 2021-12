Gracyane Barbosa exibe barriga definida nas redes sociais

A musa fitness, Gracyane Barbosa, movimentou as redes sociais após exibir abdômen super definido, na manhã desta segunda-feira, 15. Na publicação, a mulher do cantor Belo está na frente do espelho e usa uma capinha personalizada do cantor.

Para completar a postagem, a modelo usou uma frase de motivação: "Um pássaro que repousa em uma árvore nunca teme que o seu galho quebre, porque a sua confiança não é no galho, mas nas suas próprias asas".

