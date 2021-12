Graciele Lacerda não descarta filhos com Zezé di Camargo

Apesar da falta de aprovação por parte de alguns fãs e das filhas do cantor Zezé Di Camargo, que nem se esforçam para disfarçar o desgosto, o relacionamento dele com a jornalista Graciele Lacerda está indo muito bem. Em entrevista à revista "Contigo!", o casal não poupou elogios e revelou detalhes sobre o namoro que está aberto a muitas possibilidades.

Apaixonado, Zezé contou que está muito feliz e que nunca tinha vivido algo assim antes. "Eu acho que estou recomeçando a vida. Estava caminhando para um lado e, agora, com a Graciele, fui para um outro momento. Estou muito feliz ao lado dela. Mudanças são muito positivas, estou vivendo algo que não tive na minha adolescência: posso namorar bastante sem preocupação", afirmou.

"Não vou dizer que estou com ela porque outra pessoa não tinha isso ou aquilo, porque não é. Ou que estou mais seguro de mim, pois continuo o mesmo. Estou com a Gra porque ela me faz bem. Ela não mudou nada na minha personalidade - ela mudou no meu coração. O certo é que o casal siga crescendo junto, melhorando junto e é o que a gente faz. Mas, a cada dia, eu descubro coisas da Gra que me fascinam. Não vou dizer quais são as coisas boas da Gra, para não entregar o ouro (risos). Só posso dizer que ela é maravilhosa!", completou.

Graciele, por sua vez, também se mostrou contente com a relação e chegou a falar na possibilidade de ter filhos com o cantor. "Estou tranquila quanto ao ritmo das coisas, vivemos o momento. Não sei quanto a casar, mas é lógico que no futuro pretendemos morar juntos, sim. Ele já está procurando um lugar para comprar, um cantinho dele e, provavelmente, meu também. Nós dois não descartamos nada, nem filhos, mas acho que tudo tem seu tempo", disse.

adblock ativo