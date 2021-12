Graciane entra no clima da Olimpíada apenas de biquíni

Graciane Barbosa resolveu entrar no clima da Olimpíada Rio 2016 e movimentou as redes sociais depois de publicar uma foto que deixou fãs e seguidores eufóricos, na tarde desta quarta-feira, 10.

Na imagem, a moça aparece de costas, segurando a bandeira do Brasil, usando apenas a parte de baixo de um biquíni preto e com os seios à mostra. Após a publicação, a moça recebeu vários elogios em sua conta no Instagram.

"Seu corpo é perfeito. Você esta está de parabéns, queria eu ter essa disciplina que você tem!", escreveu uma fã; "Seu corpo é perfeito. Você esta está de parabéns, queria eu ter essa disciplina que você tem!", disse outra.



A mulher do cantor Belo já havia postado, nesta terça-feira, 9, uma foto parecida.

Mais uma foto pra vcs , desse ensaio incrível com o top @samuelmelim #olimpiadas2016 #vaibrasil Lembrando a galera de SP , que daqui a pouco as 19h estarei na inauguração da @bluefitacademia unidade Chácara Santo Antônio , Rua Verbo Divino n986 , quero ver o #teamgracyanne lá 😉😉💚💛🇧🇷 Uma foto publicada por Gracyanne Barbosa (@graoficial) em Ago 8, 2016 às 12:46 PDT

