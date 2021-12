Google deve pagar R$ 250 mil a Cicarelli por vídeo íntimo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta terça-feira, 13, que o Google deve pagar multa de R$ 250 mil reais à modelo Daniella Cicarelli. Na ação, Cicarelli pedia indenização da empresa que não impediu a publicação do vídeo íntimo dela com o namorado na época, Tato Malzoni.

O casal foi flagrado em 2006, em uma praia na Espanha. O vídeo se disseminou pela internet e o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) multou o Google em R$ 250 mil diários. A 4ª turma do STJ decidiu que o valor era alta demais. "Mesmo com a multa diária de R$ 250 mil poder-se-ia dizer que o valor para as partes atingiu patamares estratosféricos", afirmou o minuistro Luis Felipe Salomão, relator do processo. Segundo os cálculos, o valor ultrapassaria R$ 160 milhões.

O Google e daniela Cicarelli ainda podem entrar com recurso.

adblock ativo