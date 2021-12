Gloria Pires faz homenagem ao pai

O Dia dos Pais está próximo e as homenagens começam a surgir. A atriz Gloria Pires publicou um texto, escrito por ela, falando do pai, o ator e comediante Antonio Carlos, em seu site, nesta quarta-feira, 5. Antonio Carlos morreu em 2005, aos 78 anos.

Confira o texto na íntegra:

"O dia dos pais está chegando e eu não poderia deixar de falar algo sobre o meu. Saudade é pouco para descrever o que sinto, mas lembrar de quem ele foi é algo bom e acalentador. Tenho total consciência de que ele deixou um grande exemplo para todos devido a sua maneira de encarar a vida.

Desde pequena o acompanhava em seus trabalhos e foi por causa dele que escolhi a carreira de atriz. Eu era muito muito tímida, mas quando via meu pai todo caracterizado em seus personagens, fazendo as pessoas rirem, eu sabia que queria aquilo para mim. Tive todo o apoio dele e da minha mãe e quando comecei a trabalhar como atriz, ele me ajudava a decorar os textos. Jamais me esquecerei desse cuidado e carinho com a minha escolha e no dia a dia. Muita gente não sabe, mas nem sempre são tudo flores nesta carreira e nos momentos mais difíceis, ele estava lá do meu lado me ajudando e explicando o porquê de tudo.

Meu pai era um homem íntegro, valente, amoroso. Ele foi exemplar como pai, profissional, amigo e marido. Além disso, tinha uma preocupação social com os colegas. Sempre foi um artista sem vaidade pessoal. Eu o admirava por sua dedicação à arte e pelo seu lado humano, solidário, sempre disposto a ajudar. Foi um dos espíritos mais evoluídos que conheci… E por sorte, era meu pai.

Apesar de ser mais uma data comercial, meu desejo é que todos reflitam sobre a importância de um pai - ou de uma pessoa que assuma esse lugar/função, de uma família e retribuam todo o amor recebido. Ah, e que tal programar um momento seu com ele a partir de agora? Não espere por uma data, apenas faça, abrace, agradeça, ame e esteja junto. Não sabemos o dia de amanhã e esse amor é o que sempre teremos de mais precioso na vida.

Beijos e até a próxima!"

