Glória Perez seleciona transexuais para novela

A autora Glória Perez e a produtora Rosane Quintaes estão em busca de transexuais para compor o elenco da nova novela das nove. A trama vai se chamar "À Flor da Pele" e irá substituir "Lobo do Amor", que virá após "Velho Chico".

O produtor de elenco, Daniel Wierman já está recrutando e conversando com as candidatas. Os testes também estão sendo realizados. As modelos Valentina Sampaio e Thalita Zampirolli estão na disputa pela vaga.

