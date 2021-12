Glória Maria muda visual e fãs aprovam

A jornalista e apresentadora Glória Maria resolveu mudar o visual e adotou um novo penteado com trancinhas. No seu perfil do Instagram, na noite desta quinta-feira, 5, Glória apareceu com um look estampado, super colorido, de cabelos trançados e com miçangas.

Na legenda, a jornalista escreveu: "Penteado da semana" e logo recebeu vários elogio de seguidores que gostaram do novo cabelo. "Diva", disse uma fã. "Linda", escreveu outra. "Maravilhosa", disparou outra seguidora.

Comentários como mensagens como "lindíssima", "deusa", "adorei", "Amei. Você é demais!", "arrasou", "linda negra anjo" e "além de linda por fora e por dentro, é inteligentíssima!!!" e "tem gente que é elegante, só com o olhar e com a simplicidade" foram alguns dos elogios deixados por fãs da jornalista.

