Glenda Kozlowski pega dengue e desabafa em rede social

A apresentadora Glenda Kozlowski do Esporte Espetacular, programa da Rede Globo, usou seu perfil no Facebook, nesta quinta-feira, 11, para falar que está com dengue e por isso está afastada da TV.

No post, Glenda se diz envergonhada e critica a falta de empenho dos brasileiros em combater o mosquito Aedes aegypti, que também transmite zika e chikungunya. "Ser derrubada, nocauteada por um mosquito é muito de quinta 'catiguria'. Eu fico com vergonha. Vocês não?".

"É tanta sujeira, tanta falta de higiene, tanta falta de educação, aí eu escuto, é muita falta de informação! Informação? Não! informação, não! É falta de vergonha na cara mesmo! É a preguiça de olhar no quintal e dar uma geral, é o clube que deixa a piscina desativada de qualquer jeito, é a plantinha bonitinha que não faz faz mal a ninguém mas deixa aquela água parada que não pode, é o pneu. É o famoso foda-se", continuou.

A apresentadora disse que vai ficar em repouso, sem trabalhar "enquanto as plaquetas estiveram baixas", e que o programa "Esporte Espetacular" deste domingo será apresentado por Flávio Canto e Cris Dias.

Glenda contou ainda que, no hospital onde foi atendida, foi informada que só na terça-feira de Carnaval 50 pessoas foram atendidas com os mesmos sintomas que o dela. "50 pessoas em apenas um plantão de 12 horas. Isso é normal? É isso mesmo?", questionou.

adblock ativo