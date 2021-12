Gisele fez plásticas nos seios e nos olhos, diz jornal

A beldade Gisele Bündchen, que completou 35 anos este mês, é mais uma das famosas que recorreu às cirurgias plásticas. A informação é da coluna "Page Six", do jornal "New York Post", que afirma que a top brasileira fez intervenções nos olhos e nos seios.

Para não serem reconhecidas quando deixavam uma clínica de estética em Paris, na França, a modelo e a irmã Rafaela teriam usado burcas para se esconder dos paparazzi. Mas não teria adiantado. Isso porque o momento acabou sendo fotografado.

Os indícios apontados pela coluna que levam a acreditar que seria Gisele na foto são: o motorista que dirigia o carro, que é o mesmo que trabalha com ela desde 2010, e o fato de mulheres muçulmanas serem proibidas de usar sandálias abertas (na imagem, a mulher aparece usando uma sandália rasteira).

Ainda segundo fontes da publicação, a modelo teria pago 11 mil dólares pelas cirurgias e se hospedado no spa Les Sources de Caudalie para se recuperar. O procedimento estético teria ocorrido no dia 15 de julho (cinco dias antes de seu aniversário).

