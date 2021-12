Gisele errou no desfile olímpico, diz Fernando Meirelles

Muita gente não sabe, mas Gisele Bündchen errou no desfile que fez na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, na sexta-feira, 5. Pelo menos foi o que afirmou um dos diretores da festa, Fernando Meirelles, durante entrevista ao programa " Timeline Gaúcha", da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira, 8.

De acordo com Fernando, a travessia que a ex-modelo fez no palco de 128 metros foi mais lenta que o esperado.

"A Gisele Bündchen errou, por exemplo: a gente combinou uma velocidade e ela andou um pouquinho mais lento. Eu acho que ela estava empolgada", revelou o cineasta, que comentou ainda que estava prevista uma "ceninha" de Gisele com Tom Jobim, que não ocorreu por conta do andamento do "desfile" da modelo. "Ela foi mais devagar, a música acabou e não deu tempo pra ela fazer a cena", soltou o diretor, complementando que "todos os ensaios foram péssimos".

Energia indescritível! #eternamentegrata #forevergrateful 🙏🏼 A video posted by Gisele Bündchen (@gisele) on Aug 6, 2016 at 6:25am PDT

Ainda de acordo com o diretor, a participação de uma menina segurando uma pipa aconteceu mais rápido do que estava previsto, e por isso, o brinquedo subiu e desceu rapidamente. Mas apesar de todos os imprevistos, o diretor elogiou a festa e destacou que o Brasil não é somente "Lava Jato e zika" .

