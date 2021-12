Gisele Bündchen nega divórcio

Gisele Bündchen não se separou do marido. Segundo uma fonte ouvida por Ricardo Feltrin, colunista do A TARDE, a supermodelo disse aos amigos que apenas atravessa uma "má fase" no casamento. Ela vai passar uma temporada no Brasil só com os filhos, sem o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady.

A possível separação ocorreu depois que a babá e namorada de Ben Affleck, Christine Ouzonian, apareceu nas redes sociais com anéis da NFL que seriam de Tom Brady. Ainda de acordo com Feltrin, Gisele também estaria irritada com Brady por conta da vida de "playboy" que ele leva, além de ter se envolvido na "fraude da bola murcha" - ele foi acusado de usar bolas murchas nos jogos do time dele, o que favoreceria a performance da equipe.

Os dois são casados desde 2009 e têm dois filhos, Benjamin e Vivian.

