Gisele Bündchen e Tom Brady completam nove anos de casamento

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen e o jogador de futebol americano Tom Brady completaram nove anos de casamento nesta segunda-feira, 26, e o casal, que é bastante ativo no Instagram, trocou juras de amor com posts na rede social.

"Viva, ria, ame...e eu amo você! Feliz aniversário! Te amo muito", escreveu o quarterback do New England Patriots no Instagram. "Que aventura tem sido esses últimos nove anos. Amo aprender e crescer contigo. Feliz aniversário amor da minha vida!", respondeu Gisele em outro post.

Os dois começaram a namorar em dezembro de 2006 após terem sido apresentados por um amigo em comum, e se casaram em uma cerimônia católica em 2009. O casal tem dois filhos: Benjamin Brady, nascido em dezembro de 2009, e Vivian Lake Brady, nascida em dezembro de 2012.

adblock ativo