Gisele Bündchen e o marido compram imóvel de R$ 65,3 milhões

A top model Gisele Bündchen e o marido Tom Brady compraram um apartamento de luxo em Nova York (EUA), de acordo com o caderno Page Six. Eles pagaram mais de U$ 20 milhões (cerca de R$ 65,3 milhões) em um imóvel no edifício 70 Vestry, no bairro de Tribeca, onde vivem outras celebridades como Taylor Swift, Bradley Cooper e Jennifer Lawrence.

O apartamento tem cinco quartos, um terraço, janelas gigantescas e cerca de 470m². A vista é para o rio Hudson e para as ruas de Manhattan. O prédio de 14 andares conta com sauna, piscina, academia de ginástica, estúdios de pilates e bicicleta, quadra de squash, salão de festas, café, sala de jogos e biblioteca.

Conforme a Page Six, Gisele e Tom gostaram da privacidade do local. O casal pretende se mudar para o novo lar, assim que o edifício for concluído em 2018.

adblock ativo