Gisele Bündchen comemora estreia de sua série de TV e posta foto com Tom Brady

Gisele Bündchen comemorou a estreia da segunda temporada do programa "Years of living dangerously", veiculado no National Geographic Channel, e postou, na última quarta-feira, 21, uma foto com o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady. A imagem foi feita no Museu de História Natural, em Nova York, onde foi feito o lançamento da nova temporada.

A série de aventura mostra o impacto do desmatamento e das mudanças climáticas na natureza. Na nova temporada, Gisele será a apresentadora e vai mostrar as consequências do desmatamento no território brasileiro. "A segunda temporada será exibida no Brasil no final do ano", contou a modelo em seu Instagram.

