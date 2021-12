Giovanna Ewbank nega ter ciúmes de Cléo Pires

A repórter do "Vídeo Show" (Globo), Giovanna Ewbank, usou o SnapChat nesta segunda-feira, 28, para negar que sente ciúmes da atriz Cléo Pires com Bruno Gagliasso. A suspeita surgiu logo após Giovanna assumir que não gosta de uma atriz da Globo durante participação no "Amor & Sexo", no último sábado, 26.

"Agora tô recebendo vários Google Alertas dizendo que eu tenho ciúmes da Cléo Pires. A Cléo é minha amiga, gente! Adoro ela! Amo, amo, amo. Erraram feio, outras tentativas, vamos!", disse.

Em outro momento, a repórter do "Vídeo Show" fez questão de esclarecer melhor a situação e disse que não é bem "ciúmes' que ela sente da pessoa.

"Vou contar um negócio para vocês: não é que eu tenha ciúmes dessa pessoa, eu falei para ser educada, mas é porque eu não gosto dessa pessoa. O Bruno sabia e também não curte essa pessoa, porque assim como na vida, existem pessoas que não são muito legais, nem muito confiáveis", completou.

Boato

Segundo a colunista Fabíola Reipert, Giovanna teria ciúmes de Cléo porque os dois já tiveram um relacionamento curto há alguns anos. Além disso, ele teria recusado participar da novela "Salve Jorge", porque teria que viajar para a Turquia junto com a atriz.

