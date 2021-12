Giovanna Ewbank exibe nudez em ensaio de fotos

Giovanna Ewbank resolveu dar um bom dia diferente para os seus seguidores do Instagram, na manhã desta sexta-feira, 6. A atriz os presenteou com uma foto em que exibe sua nudez de uma forma bem sensual.

"Amar é ter as cortinas e as janelas abertas e a casa iluminada de luar. É com o que foge aos olhos ter compromisso com razão de ter a fé como chão pois o amor faz palpável o infinito - Carlos Humberto Pena", escreveu ela, na legenda da foto.

