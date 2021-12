Giovanna Ewbank é internada com infecção bacteriana em SP

A atriz Giovanna Ewbank está internada no Hospital São Luiz, em São Paulo, desde o último dia 2, fazendo um tratamento contra uma infecção bacteriana.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Jornal O Dia, a esposa do ator Bruno Gagliasso teria ido até o hospital com uma suspeita de caxumba, mas, após exames, a suspeita foi descartada.

Por conta da internação, a atriz teve que cancelar algumas gravações do "Vídeo Show" (Globo) e outros compromissos profissionais. A previsão é que Giovanna tenha alta ainda nesta manhã.

Depois da confirmação da saída de Mônica Iozzi da bancada do programa, Giovanna é uma das cotadas para a sua substituição, que acontece em fevereiro de 2016.

