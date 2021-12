Giovana Ewbank rebate críticas após adoção da pequena "Titi"

O casal Bruno Gagliasson e Giovana Ewbank tem sido vítimas de comentários negativos nas redes sociais após a adoção da pequena Chissomo, de 2 anos, nascida no Malauí, na África.

As opiniões se dividem: de um lado, pessoas que aprovam a atitude do casal e acham que foi uma atitude nobre; do outro, há quem condene os atores e afirme que aqui no Brasil existem milhares de crianças que poderiam ser escolhidas por eles.

Após a repercussão, Giovanna Ewbank resolveu se manisfestar sobre a ação de Titi, apelado dado à criança, e disparou: "Amor não tem endereço". A declaração foi divilgada pelo jornal "O Globo".

