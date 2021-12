Gilberto Gil volta a ser internado em São Paulo

O cantor e compositor Gilberto Gil está mais uma vez internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Gil voltou à unidade de saúde para dar continuidade ao tratamento contra insufiência renal.

De acordo com a assessoria do artista, a previsão é que ele retorne no domingo para o Rio de Janeiro, e deve participar da abertura dos Jogos Olímpicos. Gil poderá receber alta no sábado.

Recentemente, Gil colocou voz na música que vai abrir os jogos Olímpicos e compartilhou o momento nas redes sociais. Dentre os artistas que também participaram da canção estão Caetano Veloso e Anitta.

