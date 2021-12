Gilberto Gil tem alta suspensa e segue internado

O cantor e compositor Gilberto Gil continua internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e tem alta prevista somente para esta sexta-feira, 24. A saída de Gil estava programada para acontecer na segunda-feira, 20, mas não aconteceu apesar de seu estado de saúde ser considerado bom, segundo informou a assessoria: "ele ainda está no hospital e está se recuperando".

Giberto Gil deu entrada na unidade de saúde para tratar de uma insuficiência renal."Ficou mais alguns dias por causa de uma reação aos medicamentos", disse o representante do cantor, de acordo com o 'Ego'. Em maio deste ano, Gil ficou internado e saiu do hospital no dia 19, informando aos fãs que já estava bem.

