Gilberto Gil se apresenta na Concha Acústica do TCA em dezembro

O cantor Gilberto Gil se apresentará no dia 15 de dezembro, às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos já estão à venda e podem ser encontrados na bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no Ingresso Rápido.

Quanto ao repertório, os fãs podem esperar por clássicos como ‘Andar com fé’, ‘Realce’ e ‘Toda menina’, até hits mais recentes como ‘Esperando na Janela’. Sucessos como ‘Palco’ e ‘Aquele abraço’, além de ‘Tempo rei’, ‘Drão’ e ‘A paz’ também serão interpretadas. Outras músicas que complementam o set list são ‘A Novidade’, ‘Vamos fugir’ e ‘Não chore’.

O show de Gil marcará a entrega da premiação da 17ª edição do Festival de Música Educadora FM e os 42 anos da emissora pública da Bahia.

