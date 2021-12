Gilberto Gil curte festa ao lado de Ivete, Xandy e Daniela Mercury em Salvador

O cantor Gilberto Gil e sua esposa Flora Gil realizaram um "happy hour" pra lá de animado, na madrugada desta terça-feira, 24, que contou com a presença de Ivete Sangalo e seu marido Daniel Cady; Xanddy, Daniela Mercury, Regina Casé e outros artistas.

No Instagram, Ivete publicou uma foto ao lado dos amigos e agradeceu aos anfitriões pela noite. “A melhor terça-feira do mundo! Amigos deliciosos reunidos para uma farra musical. Flora Gil e Gilberto Gil, vocês sabem como reunir gente que se ama. Obrigada pela noite tão massa. Amo vocês!”, escreveu.

Quem também esteve presente na reunião, foi a rainha do axé Daniela Mercury, acompanhada de sua mulher Malu Verçosa, que fez questão de dividir o momento com os fãs nas redes sociais. "Foi um samba só. Do lado de Gil, tudo é suingue! Xanddy, você é a Bahia! Amo vocês todos nessa foto!", publicou a cantora.

Xanddy também não ficou pra trás. O pagodeiro postou em seu Instagram um vídeo onde aparece dançando ao lado de Gil.

