Gilberto Gil cria música em homenagem à sua médica

Após passar por uma biópsia do coração, do qual foram extraídos quatro pedaços, o cantor Gilberto Gil ficou tão impressionado com o procedimento e os cuidados médicos que resolveu criar uma música para a sua cardiologista Roberta Saretta neste domingo, 16.

Segundo o Blog do Moreno, Gil pensou que lhe tiraram apenas “um pedacinho” do seu coração, para aprofundar as pesquisas da sua insuficiência renal.

“Pensei que tinham beliscado meu coração. Depois, soube que me tiraram quatro pedacinhos dele”, comentou.

A médica Roberta Saretta, integrante da equipe de Roberto Kalil, é reconhecida como uma das melhores cardiologistas do país.

Confira um trecho da canção que Gil fez para a médica:

Ela mandou arrancar quatro pedacinhos do meu coração

Depois mandou examinar os quatro pedacinhos

Um para saber se eu sinto medo

Um para saber se eu sinto dor

Um para saber os meus segredos

Um para saber se sinto calor

Ela é médica e tem todo direito

De arrancar o que quiser de mim

Eu que estou como qualquer sujeito

Sujeito a dar defeito de coisa assim

Doença, mal, moléstia, enfermidade

Até saudade, até saudade pode ser

Ela mandou arrancar quatro pedacinhos...

Inspiração depois de tanto hospital 😷 #obrigadatodososmedicos Um vídeo publicado por Flora Gil (@floragil_) em Out 16, 2016 às 5:57 PDT



