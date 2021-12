Gianecchini revela atrito com Carolina Dieckmann

Em entrevista ao Canal Viva, o ator Reynaldo Gianecchini falou sobre seu trabalho na novela Laços de Família (1999) e contou detalhes sobre sua relação com Carolina Dieckmann, atriz com quem contracenou no folhetim.

"A gente teve uma faísquinha no começo. Quase que o santo não bateu. Não da minha parte, é claro. Cheguei muito humilde, e a Carolina acho que não gostou muito de cara", disse o ator.

Gianecchini ressaltou que tudo são águas passadas. "Hoje em dia, a gente é amigo e já falou muito disso. Ela fala 'É, no começo eu tinha uma resistência com você, sim. Não acreditava muito em você, achava que você não tinha experiência, que nem era tão bonito assim. Esse branquelão tá fazendo o que aqui?'", contou aos risos.

