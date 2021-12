Gêmeas já estão no quarto com Ivete Sangalo, diz boletim médico

Um boletim médico emitido pelo Hospital Aliança, em Salvador, no início da tarde deste domingo, 11, informou que as gêmeas, Helena e Marina, já estão no quarto com Ivete Sangalo. As meninas nasceram na madrugada do sábado, 10, por volta das 5h.

Ainda de acordo com a médica Luciana Viera Lopes, responsável pelo documento, "a cantora evolui muito bem e segue amamentando as duas filhas". Ela ainda destacou no boletim que "é mantida a prescrição médica de repouso e moderação nas visitas".

Na manhã deste domingo, a artista chegou a fazer uma postagem agradecendo o apoio e carinho dos fãs, após o nascimento das filhas. Daniel Cady, marido de Ivete, também fez uma publicação na noite do sábado.

