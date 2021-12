Geisy Arruda vai gastar R$ 200 mil para estrear na TV

A modelo e blogueira Geisy Arruda já fez lipoaspiração, rinoplastia e trocou o silicone duas vezes. Mas tudo isso não parece ser o suficiente para ela, que pretende investir mais R$ 200 mil em uma mudança radical de visual para estrear na TV.

Em entrevista ao site EGO nesta sexta-feira, 14, Geisy não divulgou detalhes do projeto, mas garantiu que já está se preparando."Estou cuidando do meu corpo mais do que nunca para dois projetos no final do ano, um deles é um trabalho na TV que pode mudar a minha vida. Para isso vou investir R$ 200 mil em tratamentos estéticos, nutricionista, endocrinologista, cirurgia plástica, tratamento dentário e curso de inglês. Vou investir pesado na minha aparência", afirmou.

A modelo ainda disse que deve passar por novas intervenções cirúrgicas. "Talvez só faça botox, ainda não sei. Não vou economizar para ser uma nova mulher. Rolam montagens de antes e depois da minha aparência na internet, eu acho super bacana, mas essas montagens vão ficar no chinelo perto do que vou mudar agora. Aguardem uma nova Geisy Arruda. Quero me transformar e ficar ainda mais linda e maravilhosa", promete.

