Gamepólitan 2016 movimenta Parque de Exposições

O maior evento de jogos do Norte/Nordeste começou ontem e vai até hoje à noite no Parque de Exposições (avenida Paralela), em Salvador. Em sua quinta edição, o Gamepólitan 2016 apresenta 80 horas de conteúdo, entre palestras, debates e disputas com os principais games da atualidade. O ingresso custa R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Além da participação de celebridades da produção de conteúdo online e estandes de vendas com expositores de todo o país, o evento também conta com campeonatos diversos, com premiação em dinheiro.



A estudante Bruna Almeida, 16 anos, participou pela primeira vez do Gamepólitan ontem. "Eu penso em fazer design de games e, hoje (ontem), vim assistir às palestras de pessoas que eu considero uma referência no assunto", contou.

Vencedor da competição regional do jogo League of Legends em 2014, Pedro Marcari, que é conhecido como Lep entre os fãs de games, esteve pela primeira vez no Gamepólitan. "Acredito que o evento vai ser muito bom. Já tinha ouvido falar dele várias vezes, mas nunca tive a oportunidade de participar e, quando me convidaram, eu fiquei bem animado e aceitei logo de cara", pontuou. Sobre o público soteropolitano, ele foi enfático: "É a primeira vez que venho a Salvador e estou gostando bastante da recepção. O público é bem amoroso".

Games

Entre os expositores do Gamepólitan estava a Sinergia Games, empresa incubada pelo Parque Tecnológico da Bahia. A startup desenvolve jogos que destacam a diversidade da mitologia brasileira e questões como a liderança feminina. "Nós criamos jogos voltados para conteúdos de desenvolvimento pessoal e humano. Hoje, estamos apresentando games ligados tanto à cultura afro-brasileira quanto à cultura indígena", explicou Cristhyane Ribeiro, que faz parte da equipe produtora do jogo.

