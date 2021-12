Galisteu confessa ter roubado biquíni em loja: 'Botei a roupa por cima'

A apresentadora Adriane Galisteu confessou, em seu canal do YouTube, que já roubou um biquíni na infância. Ela declarou que o fato aconteceu quando tinha 11 anos.

"Fui em uma loja de departamento com minha mãe aqui em São Paulo, não tinha dinheiro na época que era uma febre o biquíni 'enroladinho'. Fui no provador, botei a roupa por cima e fui bem linda para minha casa", disse.

Galisteu também contou no vídeo que quando a mãe ficou sabendo do roubo, a obrigou a devolver o traje à loja. "No mesmo dia, minha mãe me fez voltar na loja. Eram dois ônibus para chegar lá. Vomitei na ida e vomitei na volta de nervoso. Na época não tinha isso de colocar alarme na roupa. E eu devolvi o biquíni".

Mesmo com o trauma, a apresentadora afirmou que, até os dias de hoje, biquíni é a peça que ela tem mais apego. "Não dou, não empresto. Não tenho apego nem a carro, como tenho com biquíni. Difícil eu emprestar um biquíni. Desde que eu me lembro por gente é uma coisa que eu não dou", finalizou.

