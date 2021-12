Galã nos anos 90, Nico Puig reaparece nu em ensaio

Longe das câmeras desde 2014, quando participou do reality "Aprediz" (Record), o galã dos anos 90, Nico Puig, agora com 43 anos, reapareceu completamente nu em um ensaio fotográfico do projeto "The male nude project".

Comandado pelo fotógrafo Sergio Santoian, o TMNP vem "causando" nas redes sociais. Com fotos de modelos e personalidades ousadas sem roupa, o projeto virou calendário e agora pode ser transformado em revista.

Nico é conhecido por gerar suspiros entre as adolescentes da década de 90, quando ele protagonizava novelas e seriados. O ator já foi protagonista da novela "Olho por olho", "Malhação" e "Sex appeal", minissérie que revelou Luana Piovani.

