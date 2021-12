Gaby Spanic, de 'A Usurpadora', entra no 'BBB' mexicano e decepciona público

Conhecida por protagonizar a novela 'A Usurpadora', Gabriela Spanic, de 47 anos, resolveu ficar confinada no 'La Casa de Los Famosos', o 'Big Brother' mexicano, destinado apenas aos famosos, e que estreou no dia 24 de agosto. Ela entrou no desafio com o intuito de mostrar um lado seu que poucos fãs conhecem, contudo, a participação da atriz não está agradando o público.

Ela contou, antes de entrar no programa, que foi motivada pelo seu próprio filho, de 13 anos, a participar. "Perguntei ao meu filho e ele me disse algo muito importante: 'Vá, mamãe, para que as pessoas a vejam como você realmente é, pois já falaram tantas coisas sobre você'. E eu disse que ele tinha toda a razão", disse em entrevista ao jornal 'La opinión'.

"Este é um reality show que humaniza os famosos, porque nos verão sem filtros, nossa maneira de ser, de nos comportarmos. Verão uma Gabriela que é a antítese do que disseram sobre ela, sem cílios postiços ou acordando com um vestido de lantejoulas", completou.

Desde a estreia do programa, o público vem relatando o temperamento "complicado" da atriz, que protagonizou o primeiro desentendimento da edição. "Gabriela vai sair com a imagem pior do que entrou", disse um fã. Outro seguidor comentou: "Spanic está sepultando sua carreira".

No reality, Gabriela não gostou de ser chamada de "A Spanic" pela ex-miss Alícia Machado, como se a modelo sugerisse que Spanic estivesse se sentindo superior no confinamento. Em seguida, a 'Usurpadora' ficou remoendo a discussão, mesmo após Machado ter pedido desculpas.

