Gaby Amarantos lamenta perda: "meu coração está dilacerado"

Gaby Amarantos usou seu perfil no Facebook, na tarde deste sábado, 12, para se pronunciar sobre a morte de sua mãe. A cantora publicou uma foto em que alimenta dona Elza dos Santos e na legenda lamentou a perda.

"Minha mãe foi morar na casa do Pai nesta madrugada de 12/09 por isso meu coração está dilacerado... Porém devo lembrar que sou CRISTÃ e tenho certeza que o lugar em que ela está agora é o melhor que pode existir", escreveu.

No fim do texto, Gaby fez uma espécie de despedida e agradeceu pela criação recebida. "Obrigada mãe amada, obrigada minha estrela guia... Quero seguir teus ensinamentos e ser para o meu filho tudo o que você é e sempre será pra mim, meu pai e irmãos. Peço ao Espírito Santo que me dê forças para seguir, e muita luz e conforto para toda a nossa família e amigos que a amam e sente sua falta. Você pode ficar tranqüila pois vou continuar a cuidar de todos com a mesma GARRA de sempre".

Posted by Gaby Amarantos on Sábado, 12 de setembro de 2015

