Gabriel doa R$10 mil a catador que achou dinheiro e devolveu

Após ficar sabendo da história de um catador de lixo que devolveu cerca de R$ 4.500 perdidos em um lixão, na cidade de Brasília, o cantor Gabriel, comovido, resolveu fazer uma vaquinha e doou R$ 10.000 ao catador, João Rodrigues, na noite desta quinta, 23.

Durante uma reportagem no "Bom Dia DF", Gabriel informou que a doação seria uma forma de retribuir a boa ação realizada por João. "A gente vive em um mundo onde os valores estão tão distorcidos que as pessoas se surpreendem quando um cara faz o certo. Então, eu primeiro vim para dar os parabéns e destacar mais uma vez isso. Eu vou te dar o saquinho com R$ 10.000 que a gente juntou. Isso é um presente de coração", declarou ele, emocionado.

João Cerqueira encontrou o envelope com o dinheiro no começo dessa semana e devolveu ao verdadeiro dono, o fonoaudiólogo Bruno Temistocles. Bruno, agradecido pela atitude do rapaz, ofereceu um novo emprego como ajudante de obras na construtora da família para o catador.

adblock ativo