Funkeiro tem vídeo íntimo vazado na internet

Mais um famoso caiu na rede e teve suas partes íntimas expostas. Desta vez, a vítima foi o cantor de funk, MC Brisola, que apareceu em vídeo se mastubando dentro de banheiro. Após o vazamento, o vídeo circulou rapidamente as redes sociais, dentre elas Twitter e WhatsApp.

O funkeiro já é conhecido pelas letras polêmicas de funk proibidão, que falam sobre sexo explícito e drogras.Ele não teve receio e usou o instagram para assumir a identidade no vídeo e revelou que tem um material íntimo da menina que divulgou as imagens dele.

"Família, é o seguinte referente a um vídeo meu que tão postando aí, eu no ano passado ficava com uma menina ali, e trocamos vídeo sim, da mesma forma que ela tem um vídeo meu eu tenho dela, eu até poderia postar aqui pra todo mundo ver quem é, mas não vou, seria muito mais vergonhoso pra ela do que pra mim!!! A todos os meus fãs peço desculpas!!!", disse ele.

adblock ativo