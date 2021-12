Funkeira compra Casa Rosa de Xuxa

A antiga mansão de Xuxa Meneghel, batizada por ela de Casa Rosa, foi vendida para a funkeira e política Verônica Costa, de acordo com a revista Veja. Verônica, que criou o selo musical Furacão 2000, ficou conhecida como Mãe Loira do Funk ao cantar com seu filho Jonatah Costa.

A Casa Rosa estava vendendo desde 2003. O imóvel, localizado no Rio de Janeiro, possui 72 mil metros quadrados e foi avaliado em 2015 em cerca de R$ 8 milhões. A mansão, que tem garagem para 8 carros, playground, heliponto, jardim e pomar, passa por reforma para receber a família de Verônica.

Atualmente, Xuxa mora em um condomínio fechado na Barra da Tijuca.

