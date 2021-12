Funcionária aplica golpe de R$ 180 mil em Zeca Pagodinho

Uma funcionária, que trabalhava há mais de dez anos com o cantor Zeca Pagodinho, deu um golpe de R$ 180 mil no sambista.

De acordo com informações da revista Extra, a responsável pelo delito frequentava as festas e as reuniões familiares do cantor e era tratada como uma pessoa de confiança.

Zeca estuda quais medidas irá tomar contra a ex-funcionária. Aos amigos mais próximos, ele tem dito que está inconformado com a situação

