'Fui vítima de estupro', diz Najila, mulher que acusa Neymar, à TV

A modelo Najila Trindade Mendes Souza, suposta vítima de estupro de Neymar, confirmou sua versão em entrevista ao jornal SBT Brasil na noite desta quarta-feira, 5, poucas horas antes da partida amistosa entre Brasil x Catar, realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília (assista abaixo vídeo gravado por Najila durante encontro com Neymar).

Modelo detalha acusação de estupro: "Pedi para Neymar parar, ele não parou"​

Diante da pergunta se havia sofrido estupro ou se a relação tinha sido consentida, a modelo de 26 anos confirma a acusação que a levou a registrar um Boletim de Ocorrência na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher na última sexta, 31. “Fui vítima de estupro”, afirmou.

Quando questionada se havia sido estupro ou uma agressão, ela confirmou: “Agressão juntamente com estupro”, garantiu.

Ela também confirma que Neymar pagou as despesas de viagem a Paris. O crime teria ocorrido no dia 15 de maio, na capital francesa, depois que eles se conhecerem pela rede social Instagram.

“Quando chegou lá, ele estava agressivo. Totalmente diferente daquele cara que conheci nas mensagens. Como eu estava com muita vontade de ficar com ele, eu falei ok, vou tentar manejar aqui [...]. Daí, ele me despiu. Depois, ele começou a me bater, a me machucar muito. Falei 'para, está doendo’. A partir do momento que ele me segurou violentamente, me batendo, ele estava me obrigando”, diz a modelo que afirma que a relação ocorreu sem preservativo.

Vídeo mostra mulher indo para cima de Neymar: 'Porque me agrediu ontem'

