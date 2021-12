'Friends' retorna com especial na plataforma HBO Max

Mais de 15 anos após o último episódio, muitos fãs podem comemorar: "Friends" está de volta. O elenco da famosa série se reunirá novamente em um especial - que não seguirá um roteiro -, que estará disponível com o lançamento da plataforma de streaming de vídeo HBO Max em maio, informou a WarnerMedia nesta sexta-feira, 21.

"É oficial!", disse a empresa através de um comunicado. "Depois de 15 anos, nove meses e inúmeras solicitações de fãs ao redor do mundo ... o elenco de 'Friends' se reunirá em um especial exclusivo para a HBO Max."

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, que estrelaram o aclamado programa por 10 temporadas, receberão entre 2,5 e 3 milhões de dólares por esse especial, informou a imprensa especializada.

"Isso vai acontecer", escreveram os protagonistas de "Friends" no Instagram, todos com a mesma foto do elenco em um carro conversível.

"Acho que poderíamos chamar esse episódio de 'Aquele que reuniu todos novamente'", disse Kevin Reilly, chefe de conteúdo da HBO Max, que trabalhou na série original.

"Adoro ver como atrai espectadores geração após geração", afirmou Reilly.

Além do especial, a WarnerMedia oferecerá em sua nova plataforma todos os capítulos "Friends", depois de pagar 425 milhões de dólares pelos direitos, anteriormente detidos pela Netflix.

"Friends", produzida entre 1994 e 2004, ganhou dezenas de prêmios, além de dar fama mundial a Aniston e seus colegas de elenco.

