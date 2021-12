Fotógrafo oferece workshop sobre iluminação de fotografia em Salvador

O fotógrafo Christian Baes oferece nos dias 30 e 31 de março, o 'Workshop Iluminação de Estúdio' que ele realiza, pela primeira vez, em Salvador. A atividade acontece no estúdio do fotógrafo, localizado no bairro da Pituba.

O curso terá duração de 16 horas e será disponibilizado um módulo teórico e três práticos. Durante a experiência, os interessados irão aprender a fotografar com os diferentes tipos de luz, os seus usos,a fotografar em fundos branco, preto e infinito entre outros.

Sobre Christian Baes

Nascido no Rio Grande do SUl, Christian Baes é formado em Produção Audiovisual na Unijorge. Ele possui um estúdio na Pituba, onde será ministrado seu curso. Além de fotógrafo, ele também trabalha como filmmaker. Atualmente, Christian atua como um dos diretores da produção independente “Bahia Experience”, uma websérie documental sobre diferentes destinos turísticos para plataforma crossmedia (internet, TV e cinema).

