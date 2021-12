Fotógrafo diz que segurança lhe agrediu a mando de Rihanna

Os seguranças de Rihanna estão sendo acusados de agredir uma equipe de fotógrafos que esperava pela cantora na porta de uma churrascaria na noite deste domingo, 27, no Rio de Janeiro.

Segundo os paparazzi, um homem vestido de preto, que seria segurança pessoal da cantora, encostou um dos fotógrafos contra a parede do restaurante e o golpeou com socos. Um viatura da polícia estava no local da confusão.

Em conversa com o site Ego, o fotógrafo Gabriel Reis acusa a cantora de ter mandado os seguranças agredirem os paparazzi. "Tenho pena dos fãs da Rihanna, isso aconteceu porque ela mandou, falo mesmo", contou.

Fotógrafos chegaram a se dirigir a 10ª Delegacia de Polícia (DP - Botafogo), mas desistiram de prestar queixa depois que seguranças da equipe da cantora chegaram ao local e entraram em um acordo com os paparazzi.

Em conversa com o site Ego, o fotógrafo Gabriel Reis explicou o motivo que lhe fez desistir de registrar a ocorrência.

"Estava tentando correr para o meu carro e levei socos na cabeça. O que houve foi uma exaltação geral. Tudo resolvido. Não entraremos com registro. Todos são pais de família. Eles haviam dito que o que era nosso estava guardado. Mas no calor do momento parecia uma ameaça. Entendemos que tudo foi resolvido. As partes estão arrependidas. Houve discussão e os ânimos se exaltaram. Todos nos conhecemos há anos. Dez anos que conhecemos eles. Penso que houve uma confusão e um ponto final", disse ao EGO.

Reis contou ainda que a confusão começou quando os paparazzi tentavam fotografar Rihanna, que usava um biquíni preto com um vestido transparente.

"A gente estava fotografando a saída da Rihanna da [churrascaria] Fogo de Chão e ela estava de roupa transparente. Eles [seguranças] não queriam fotos. A gente insistiu e eles nos caçaram. Encheram a gente de porrada! O seguranças gringos e os brasileiros, que são policiais", afirmou.

adblock ativo