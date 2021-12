Foto de filho de Kim Kardashian vale mais de US$ 2 milhões

Desde o fim da gravidez da socialite Kim Kardashian, muitas pessoas estão curiosas para conhecer o casula da família Kardashian, Saint West. No entanto, a imagem está bastante disputada e deve custar bem caro.

Segundo site TMZ, a foto do rosto do recém-nascido está tão concorrida que algumas publicações estão oferecendo cerca de US$ 2,5 milhões.

Apesar da comoção, as revistas não querem a imagem de Saint sozinho, mas ao lado de toda a família Kardashin-West. Ainda de acordo com o site, os pais não devem aceitar nenhuma proposta.

