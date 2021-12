Foto de Bell Marques sem bandana circula na web

O cantor Bell Marques é conhecido por usar uma bandana como parte do seu look. A aparência do músico com cabelo comprido, aliada ao uso das bandanas se tornou marca registrada e encontrá-lo sem o acessório é missão quase impossível. Mas na internet tem circulado uma foto do cantor sem a bandana que tem impressionado os fãs.

Na imagem, que parece modificada em Photoshop, Bell aparece sem bandana ao lado de um amigo que faz uso do acessório. Bastante sorridente, o ex-chicleteiro deixa claramente à mostra sua careca.

Lembrando que, em 2011, o cantor retirou a barba que também fazia parte de seu look havia mais de 30 anos.

