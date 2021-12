Foto de barriga de ex-BBB grávida gera polêmica

A ex-BBB Adriana Sant'anna, que está grávida, virou manchete de sites internacionais nesta semana depois que postou uma foto da sua barriga. A notícia da modelo começou a veicular em sites ingleses porque alguns seguidores comentaram que estariam vendo o "formato certinho" do bebê na barriga de Adriana.

"Modelo brasileira grávida posta foto no Instagram e fãs apontam que é possível ver o 'formato' do bebê", disse a manchete do site Daily Mail.

Adriana que está prestes a completar nove meses de gestação do seu primeiro filho, com o também ex-BBB Rodrigão, comentou a repercussão da foto.

"É sério isso mesmo? Ou o google tradutor me traduziu errado? Né pussivii!!" disse.

👙 Muito feliz com todas as compras na estreia da minha loja online www.xoxolinda.com.br 👙 Noooooooossa!! 💥💥 Demaissssssss em até 10x vezes! @catalogo_xoxolinda ja com promocao!! Uma foto publicada por @santanaadriana em Jan 15, 2016 às 5:21 PST

E aí, vocês conseguem ver o bebê?

Site Daily Mail repercute foto da ex-BBB (Foto: Reprodução)

