Foto da ex-miss Natália Guimarães é usada em boate no Chile

Uma foto da ex-miss Brasil Natália Guimarães está estampada na porta de uma casa noturna de diversão masculina em Santiago, no Chile. De acordo com a colunista Fabíola Reipert, do R7, o local se chama Lido Club Show e está usando a imagem da beldade para chamar a atenção para a festa de cinco anos da boate.

Na imagem, Natália aparece usando apenas biquíni e adereços, traje da fantasia de guerreira japonesa usada por ela no desfila da Escola de Samba Vila Isabel, em 2008.

Procurada pela colunista, Natália revelou não saber do fato e contou ter ficado assustada. A ex-miss é casada com o cantor Leandro, do grupo KLB, e tem uma vida reservada.

