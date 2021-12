Forró anima foliões na véspera do feriado 2 de julho no interior

Apesar do fim dos festejos juninos, as comemorações seguem acontecendo no município de Catu (a 78km de Salvador). Na véspera do feriado de 2 de julho, o Forró do Bongo será uma das principais atrações da cidade.

Na grade da festa, artistas como Zé Neto & Cristiano, Marcia Fellipe, Dorgival Dantas, Parangolé, Harmonia do Samba e Forró do Tico serão responsáveis por animar o público presente. Com início previsto para as 21h, a festa ocorrerá no Estádio Municipal de Catu.

O evento será divido em três setores: Arena, Camarote Premium e o Camarote All Inclusive, com ingressos variando entre R$ 85 e R$ 390. Os últimos ingressos podem ser adquiridos na loja do Forró do Bongo, localizada no Shopping da Bahia; no Pida!, do Salvador Shopping e Piedade ou através do site.

