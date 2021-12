Fontenelle mostra barriga de 3 meses de gravidez

A atriz Antônia Fontenelle e o empresário do funk Jonathan Costa estão aproveitando os momentos iniciais da gravidez. Os dois posaram, mostrando a barriga da futura mamãe, para o padrinho de casamento do casal, o jornalista Léo Dias, que publicou a foto em seu perfil no Instagram, na madrugada deste domingo, 31.

Na legenda, Léo escreveu: "Olha o tamanho da barriga da Antônia Fontenelle".

Os internautas aproveitaram para deixar felicitações ao casal. "Linda, que Deus abençoe vocês. Parabéns", escreveu uma seguidora. "Oh gente nova no pedaço...luz, alegria e muito amor", disse outra. "Antonia sempre linda,gravida então ta um amorzinho", declarou uma terceira.

Antônia tem três meses de gestação e espera um menino, que se chamará Salvatore.

Olha o tamanho da barriga da @ladyfontenelle Uma foto publicada por LEODIAS (@euleodias) em Jan 30, 2016 às 8:47 PST

