Flávia Pavanelli nega romance com Neymar

Após especulações de que estaria vivendo um romance com Neymar, Flávia Pavanelli afirmou estar solteira. Ela disse que tem um carinho imenso pelo jogador, mas garante que eles são amigos.

Flávia está se preparando para estrear como atriz na novela nova novela do SBT: As Aventuras de Poliana. A trama está prevista para ir ao ar no primeiro semestre de 2018.

