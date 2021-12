Flagrado nu em casa, Cauã Reymond diz que vai processar fotógrafo

O ator Cauã Reymond virou alvo de paparazzo e acabou sendo fotografado como veio ao mundo. Isso aconteceu quando o ator meditava dentro de casa, próximo à janela, no Rio de Janeiro. As imagens foram registradas nesta terça-feira, 16, e rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Procurada pelo "Uol", a assessoria de Cauã afirmou que o fotógrafo já foi identificado e ele será acionado judicialmente. "As fotos configuram um flagrante ato de invasão de privacidade. O autor do material já foi identificado e será acionado judicialmente, bem como os veículos que o compartilharam", informou a assessoria.

Flagra

Uma foto do ator sem roupa vazou na internet nesta terça. O global, que anunciou o fim do namorado com a modelo Mariana Goldfarb na última segunda, 15, foi flagrado meditando.

As imagens foram um dos assuntos mais comentados no Twitter e renderam várias piadas e memes entre os seguidores.

e essa foto da janela do Cauâ Reymond heim que paisagem bonita gostei — Babalu de 4 por 4 (@mirianeborges) 17 de janeiro de 2018

Já acordamos com uma foto do Cauã Reymond pelado 😏 pena que eu não consegui ver nada naquele reflexo 😒 — bárbara (@barbaraaarc) 17 de janeiro de 2018

Transtornado e sedento c essas nude meia boca do meu marido caua reymond — Lucas Rodrigues (@lucaslucasb) 17 de janeiro de 2018

eu adoraria meditar com o @cauareymond — André Mans (@andremans) 17 de janeiro de 2018

mexendo na exposição, brilho, opacidade da foto do cauã reymond eh agora meninas pic.twitter.com/6ZXqvyCP4L — esdras (@esdraslopes) 17 de janeiro de 2018

